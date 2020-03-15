Участок трассы «Пермь-Екатеринбург» закрыли на три дня
С сегодняшнего дня ограничено движение по трассе «Пермь-Екатеринбург». Недалеко от села Новоалексеевское будут вести ремонт путепровода до 18 марта. Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки, сообщили в Уралуправтодоре.
- Для левых поворотов в с.Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на км 337 и 317 автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург, - сообщили там.
Также объехать участок можно через Московский тракт.
Напомним, сегодня сотрудники ГИБДД попросили воздержаться от дальних поездок из-за плохих погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU