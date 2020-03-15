2020-03-15T16:38:20+03:00
Общество

Участок трассы «Пермь-Екатеринбург» закрыли на три дня

На участке идет ремонт. Дорожники подготовили объездной путь
Юлия СТАЛИНА
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Закончат ремонт 18 марта.Закончат ремонт 18 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С сегодняшнего дня ограничено движение по трассе «Пермь-Екатеринбург». Недалеко от села Новоалексеевское будут вести ремонт путепровода до 18 марта. Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки, сообщили в Уралуправтодоре.

- Для левых поворотов в с.Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на км 337 и 317 автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург, - сообщили там.

Также объехать участок можно через Московский тракт.

Напомним, сегодня сотрудники ГИБДД попросили воздержаться от дальних поездок из-за плохих погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Участок трассы «Пермь-Екатеринбург» закрыли на три дня
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