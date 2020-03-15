2020-03-15T14:37:40+03:00
Общество

Хотел встретиться с дочерью, но по пути пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину

Алексей Ушаков исчез 12 марта
Юлия СТАЛИНА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге разыскивают 52-летнего мужчину, который пропал 12 марта. В этот день Алексей Ушаков отправился на встречу со своей дочерью. Родственники должны были увидеться у Автовокзала, но екатеринбуржец так и не появился.

Приметы:

Рост: 168 см.

Телосложение: среднее

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: русые.

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"

Был одет: чёрная с синими полосками ветровка с капюшоном, бежевый свитер, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами, чёрные кроссовки, чёрная вязаная шапка.

Особые приметы: носит очки, отсутствуют передние верхние зубы.

Всем, кто знает о местонахождении Алексея Ушакова, просят сообщать в полицию или волонтерам «Лиза Алерт» по телефону: 8-902-267-45-44 (Ирина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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