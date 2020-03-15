Хотел встретиться с дочерью, но по пути пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину
В Екатеринбурге разыскивают 52-летнего мужчину, который пропал 12 марта. В этот день Алексей Ушаков отправился на встречу со своей дочерью. Родственники должны были увидеться у Автовокзала, но екатеринбуржец так и не появился.
Приметы:
Рост: 168 см.
Телосложение: среднее
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: русые.
Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"
Был одет: чёрная с синими полосками ветровка с капюшоном, бежевый свитер, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами, чёрные кроссовки, чёрная вязаная шапка.
Особые приметы: носит очки, отсутствуют передние верхние зубы.
Всем, кто знает о местонахождении Алексея Ушакова, просят сообщать в полицию или волонтерам «Лиза Алерт» по телефону: 8-902-267-45-44 (Ирина).
ИСТОЧНИК KP.RU