Началось все с холодильников: в Асбесте загорелся торговый центр

15 Март 2020 2020-03-15T08:47:05+03:00

Когда спасатели приехали, все было в дыму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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Крупный пожар в Асбесте случился в торговом центре «Универмаг», который находится на улице Победы. Возгорание обнаружили 14 марта около 22:40. К этому времени посетителей там уже не было, а о задымлении узнали благодаря пожарной сигнализации. На площади 10 квадратных метров горело холодильное оборудование в одном из магазинов ТЦ.

- Находившийся в здании охранник вызвал пожарную охрану и самостоятельно эвакуировался. В здании было сильное задымление, пожарные проводили разведку в условиях ограниченной видимости. После обнаружения очага пожара огнеборцы за 20 минут справились с огнём, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На борьбу с пожаром отправили 28 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU