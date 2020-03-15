Началось все с холодильников: в Асбесте загорелся торговый центр
Крупный пожар в Асбесте случился в торговом центре «Универмаг», который находится на улице Победы. Возгорание обнаружили 14 марта около 22:40. К этому времени посетителей там уже не было, а о задымлении узнали благодаря пожарной сигнализации. На площади 10 квадратных метров горело холодильное оборудование в одном из магазинов ТЦ.
- Находившийся в здании охранник вызвал пожарную охрану и самостоятельно эвакуировался. В здании было сильное задымление, пожарные проводили разведку в условиях ограниченной видимости. После обнаружения очага пожара огнеборцы за 20 минут справились с огнём, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На борьбу с пожаром отправили 28 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU