2020-03-15T08:21:29+03:00
Спорт

«Простите, мы обещаем исправиться»: «Урал» проиграл питерскому «Зениту» с разгромным счетом

Да очка в ворота екатеринбургской команды забросил Артем Дзюба и счет стал 7:1
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Свердловская футбольная команда «Урал» проиграла в гостях у «Зенита». Матч Российской Премьер-Лиги состоялся в Санкт-Петербурге накануне вечером. С первых минут хозяева площадки взяли преимущество и больше его не отдавали. Соперники забили «Уралу» семь мячей, дубль оформил Артем Дзюба и хет-трик Сердар Азмун. Свердловчане сумели забросить только один гол.

- Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет, - сразу извинились перед болельщиками ФК «Урал».

Несмотря на запрет в проведении мероприятий со зрителями больше пять тысяч, на арене в этот момент было больше 50 тысяч болельщиков.

Напомним, домашний матч «Урала» и «Рубина» состоится также при зрителях, но билеты ограничили в продаже, после того как их купили пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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