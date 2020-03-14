«Из-за гололеда возможно увеличение ДТП»: в Свердловском МЧС предупредили о непогоде

14 Март 2020 2020-03-14T17:40:45+03:00

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Региональное ГУ МЧС предупредило уральцев о непогоде, которая ожидается в регионе 15 марта. Напомним, накануне спасатели делали предупреждение из-за сильного ветра.

- По данным синоптиков 15 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах, - уточнили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что непогода может привести к нарушению энергоснабжения и увеличению количества ДТП.

МЧС призывает автомобилистов быть максимально бдительными и внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров.

- Пешеходам при гололедице нужно помнить об осторожности. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуется подобрать обувь с нескользящей подошвой, - добавили в МЧС.

В случае возникновения происшествия или аварийной ситуации нужно немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

ИСТОЧНИК KP.RU