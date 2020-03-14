2020-03-14T17:40:45+03:00
Происшествия

«Из-за гололеда возможно увеличение ДТП»: в Свердловском МЧС предупредили о непогоде

Евгений Стоянов
Поделиться:
Пешеходы окажутся в опасности из-за скользких дорогПешеходы окажутся в опасности из-за скользких дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Региональное ГУ МЧС предупредило уральцев о непогоде, которая ожидается в регионе 15 марта. Напомним, накануне спасатели делали предупреждение из-за сильного ветра.

- По данным синоптиков 15 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах, - уточнили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что непогода может привести к нарушению энергоснабжения и увеличению количества ДТП.

МЧС призывает автомобилистов быть максимально бдительными и внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров.

- Пешеходам при гололедице нужно помнить об осторожности. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуется подобрать обувь с нескользящей подошвой, - добавили в МЧС.

В случае возникновения происшествия или аварийной ситуации нужно немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Из-за гололеда возможно увеличение ДТП»: в Свердловском МЧС предупредили о непогоде
«Через мгновение бензобак взорвался»: на Урале полицейский спас водителя из горящей машины
Родители Ани Новожиловой, собравшие 160 миллионов на спасение малышки, улетели на лечение с дочкой в США
Министр спорта прилетел в Екатеринбург обсудить, как проводить соревнования несмотря на коронавирус
«Эвакуировали 20 человек»: ночью на Эльмаше произошел пожар в жилом доме
В Свердловской области по прежнему не зафиксированы случаи заражения коронавирусом
В центре Екатеринбурга продают памятник промышленной архитектуры
В Екатеринбурге магазин заплатил женщине 283 тысячи за испорченное пальто
Мужчину, ранившего ножом екатеринбурженку на детской площадке, отправили в СИЗО
В "Уральских авиалиниях" подтвердили, что самолет из Питера экстренно сел в Кольцово из-за сообщения о бомбе
В Нижних Сергах отключили электричество, чтобы снять со столба кота
«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД рассказали пешеходам о безопасности и раздали световозвращающие наклейки и брелоки
Российская академия наук проверит, достойны ли Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил звания «Город трудовой доблести»
Горожан позвали изучить феномены Екатеринбурга
В Екатеринбурге поймали лже-общественника, который за взятку «прикрывал» бизнесменов
Жительниц Екатеринбурга зовут на кастинг в шоу преображения