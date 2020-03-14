2020-03-14T12:19:37+03:00
Общество

Министр спорта прилетел в Екатеринбург обсудить, как проводить соревнования несмотря на коронавирус

Олег Матыцин обсудил это с губернатором Евгением Куйвашевым
Евгений Стоянов
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Евгений Куйвашев рассказал, что турнир «Большой шлем» пришлось отменить. Фото: информационный портал Свердловской областиЕвгений Куйвашев рассказал, что турнир «Большой шлем» пришлось отменить. Фото: информационный портал Свердловской области
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В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Он встретился с губернатор Свердловской области Евгением Куйвашевым. Чиновники обсудили проблему отмены на Урале спортивных соревнований из-за коронавируса.

- Несмотря на то, что по решению Международной федерации дзюдо отменен в Екатеринбурге турнир «Большого шлема», и мы в Свердловской области принимаем необходимые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которые включают определенные ограничения, мы все равно проводим спортивные мероприятия, - рассказал министру Евгений Куйвашев.

Он рассказал о том, что соревнования сейчас могут посещать не больше 5 тысяч зрителей. Губернатор надеется, что в условиях этих ограничений области все-таки удастся провести Чемпионат Европы по самбо.

- В Екатеринбурге и в Свердловской области спорт является одним из приоритетов. Россия продолжает активно участвовать в развитии спорта, международного спорта, - отметил Олег Матыцин.

Также министр спорта рассказал, что правительство сделает все возможное, чтобы на территории России при соблюдении максимальных мер противодействия коронавирусу все-таки проводить соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Министр спорта прилетел в Екатеринбург обсудить, как проводить соревнования несмотря на коронавирус
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