Министр спорта прилетел в Екатеринбург обсудить, как проводить соревнования несмотря на коронавирус
В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Он встретился с губернатор Свердловской области Евгением Куйвашевым. Чиновники обсудили проблему отмены на Урале спортивных соревнований из-за коронавируса.
- Несмотря на то, что по решению Международной федерации дзюдо отменен в Екатеринбурге турнир «Большого шлема», и мы в Свердловской области принимаем необходимые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которые включают определенные ограничения, мы все равно проводим спортивные мероприятия, - рассказал министру Евгений Куйвашев.
Он рассказал о том, что соревнования сейчас могут посещать не больше 5 тысяч зрителей. Губернатор надеется, что в условиях этих ограничений области все-таки удастся провести Чемпионат Европы по самбо.
- В Екатеринбурге и в Свердловской области спорт является одним из приоритетов. Россия продолжает активно участвовать в развитии спорта, международного спорта, - отметил Олег Матыцин.
Также министр спорта рассказал, что правительство сделает все возможное, чтобы на территории России при соблюдении максимальных мер противодействия коронавирусу все-таки проводить соревнования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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