2020-03-14T11:41:54+03:00
Происшествия

«Эвакуировали 20 человек»: ночью на Эльмаше произошел пожар в жилом доме

Некоторых жителей сгоревшего дома пришлось разместить в детском саду
Евгений Стоянов
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Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПлощадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Ночью 14 марта на Эльмаше загорелся двухэтажный барак. Спасателям пришлось эвакуировать из горящего дома 20 человек. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре в одном из домов на улице Шефской поступило в 00:45.

- На площади 50 квадратных метров повреждены: входная группа, межэтажное перекрытие, лестничный марш 1-го и 2-го этажей и чердачное перекрытие муниципального 2-х этажного жилого дома, - рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в тушении были задействованы 4 единицы техники и 7 спасателей.

Семерых человек спасателям пришлось эвакуировать по 3-х коленной лестнице из окон 2-го этажа.

- Для жителей поврежденного дома администрацией района, на базе детского сада №125, развернут пункт временного размещения, в котором находятся 4 человека, - рассказали в МЧС.

Напомним, что за последнюю неделю в Орджоникидзевском районе сгорели уже несколько двухэтажных бараков. Жители уверены, что это были поджоги. Вчера к этим домам приезжали депутаты, глава района и силовики. В итоге было решено, что полиция будет патрулировать обгоревшие дома, чтобы поджигатели не вернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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