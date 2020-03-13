2020-03-13T19:29:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге магазин заплатил женщине 283 тысячи за испорченное пальто

Пальто после недолгого использования начало расходится по швам
Алина СУРИНА
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По решению суда вместе со стоимостью вещи магазин оплатил штраф, неустойку и работу адвоката покупательницыПо решению суда вместе со стоимостью вещи магазин оплатил штраф, неустойку и работу адвоката покупательницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге магазин заплатил женщине 283 тысячи за испорченное пальто. Екатеринбурженка обратилась в суд после того как оно начало расходится по швам после недолгого использования. Женщина сразу хотела отказаться от его покупки, потому что пальто плохо на ней сидело, но ее уговорили продавцы с условием, что изделие ушьют. Женщина отдала за покупку больше 180 тысяч рублей.

- В декабре 2018 женщина передала пальто штатному закройщику ООО «Лига», которая занялась подгонкой изделия. После возвращения пальто хозяйке и непродолжительной носки, на рукавах и полочке верхней одежды образовались сквозные повреждения ткани, изделие пришло в негодность. В январе 2019 года женщина обратилась к ООО «Лига» с заявлением о расторжении договора и возврате денег, - рассказали в свердловском областном суде.

После экспертизы оказалось, что повреждения на одежде возникли из-за вмешательства закройщика: специфика и структура материала, из которого выполнено пальто, не предполагала внесенных в изделие изменений. В результате подгонки тонкие поперечные нити оказались недостаточно надежно закреплены в швах, что увеличило нагрузку на них в процессе носки.

Магазин, продавший екатеринбурженке пальто, отрицал свою ответственность, но согласился выплатить 71 тысячу рублей при условии уничтожения пальто. Таким образом, организация хотела получить деньги от производителя изделия, но не возвращать ее пострадавшей женщине. Тогда она решила обратиться в суд.

Ленинский районный суд частично удовлетворил требования истца. Ответчик захотел обжаловать это решение в облсуде, но там не только не приняли апелляцию, но и заставили магазин заплатить еще больше. В результате женщина получила 187 тысяч рублей за пальто, неустойку в 40 тысяч рублей, штраф в 40 тысяч рублей и еще 17 тысяч рублей на оплату адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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