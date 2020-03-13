В "Уральских авиалиниях" подтвердили, что самолет из Питера экстренно сел в Кольцово из-за сообщения о бомбе
В авиакомпании "Уральские авиалинии" официально подтвердили, что причиной экстренной посадки самолета стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.
Напомним, рейс U 6-173 летел из Санкт-Петербурга в Хабаровск через Екатеринбург. Но из-за сообщения о минировании самолет, находившийся в небе, пришлось вернуть в аэропорт.
- Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о минировании самолёта, выполнявшего рейс U 6-173 Санкт Петербург - Екатеринбург - Хабаровск. Экипаж рейса действовал в соответствии с инструкцией. На данный момент борт приземлился в Кольцово. Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия для проверки самолёта, - уточнили в авиакомпании.
ИСТОЧНИК KP.RU