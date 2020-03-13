«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Екатеринбурга
«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Екатеринбурга. Ограничения вводятся из-за запрета российских властей на перелеты в страны, где распространяется коронавирус.
- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, введением запрета российских властей на осуществление авиаперевозок в Италию, Испанию, Германию, Францию «Уральские авиалинии» временно приостанавливает выполнение рейсов в эти страны, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Рейсы, которые отменили:
U6-857/858 Екатеринбург – Барселона – Екатеринбург (с 01.05 по 12.05)
U6-727/728 Екатеринбург – Рим – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)
U6-707/708 Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)
U6-709/710 Екатеринбург – Париж – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)
U6-7709/7710 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург (с 10.05 по 24.10)
U6-703/704, U6-775/776 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)
U6-875/876 Екатеринбург – Пекин – Пхукет – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)
U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет – Сиань - Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)
Также авиакомпания отменила 19 рейсов из Домодедова, Жуковского, Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Красноярска и Иркутска. Пассажирам отмененных рейсов предлагают оформить возврат. Деньги за билеты обещают вернуть без штрафов и удержаний.
Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай, а затем в Израиль и Италию. В эти страны также перестают летать самолеты из-за большого количества заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU