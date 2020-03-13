2020-03-13T17:10:58+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Екатеринбурга

Ограничения вводятся из-за запрета российских властей на перелеты в страны, где распространяется коронавирус
Алина СУРИНА
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"Уральские авиалинии" из-за коронавируса отменили 27 рейсов, в том числе 8 из Екатеринбурга"Уральские авиалинии" из-за коронавируса отменили 27 рейсов, в том числе 8 из ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Екатеринбурга. Ограничения вводятся из-за запрета российских властей на перелеты в страны, где распространяется коронавирус.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, введением запрета российских властей на осуществление авиаперевозок в Италию, Испанию, Германию, Францию «Уральские авиалинии» временно приостанавливает выполнение рейсов в эти страны, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Рейсы, которые отменили:

U6-857/858 Екатеринбург – Барселона – Екатеринбург (с 01.05 по 12.05)

U6-727/728 Екатеринбург – Рим – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)

U6-707/708 Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

U6-709/710 Екатеринбург – Париж – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

U6-7709/7710 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург (с 10.05 по 24.10)

U6-703/704, U6-775/776 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

U6-875/876 Екатеринбург – Пекин – Пхукет – Пекин – Екатеринбург (с 10.05 по 28.06)

U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет – Сиань - Екатеринбург (с 10.05 по 27.06)

Также авиакомпания отменила 19 рейсов из Домодедова, Жуковского, Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Красноярска и Иркутска. Пассажирам отмененных рейсов предлагают оформить возврат. Деньги за билеты обещают вернуть без штрафов и удержаний.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай, а затем в Израиль и Италию. В эти страны также перестают летать самолеты из-за большого количества заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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