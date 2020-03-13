2020-03-13T16:28:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД рассказали пешеходам о безопасности и раздали световозвращающие наклейки и брелоки

За два месяца в столице Урала из-за несоблюдения правил безопасности погибли три пешехода
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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Сотрудники ГИБДД рассказали пешеходам о безопасности и раздали световозвращающие наклейки и брелоки. Профилактическое мероприятие госавтоиспекторы провели вместе с представителями народной дружины, работающие по линии безопасности дорожного движения.

- Основная цель данной работы - предупреждение дорожно - транспортных происшествий, связанных с нарушением ПДД среди пешеходов, повышение правового сознания и дисциплины на улицах и дорогах данной категории участников дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пешеходам напомнили о том, что перед тем как ступить на проезжую часть дороги необходимо убедиться в безопасности перехода, при этом отметив, что зеленый сигнал светофора и пешеходный переход не гарантируют стопроцентную безопасность. Особое внимание сотрудники ГИБДД обратили на необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Как рассказали в ГИБДД, за два месяца 2020 года в Екатеринбурге произошло 56 ДТП с пешеходами. В этих авариях погибли три человека, 54 получили травмы. Кроме того 26 ДТП произошли на пешеходных переходах. В основном пешеходы попадали под колеса автомобилей из-за перехода проезжей части на красный сигнал светофора или из-за несоблюдения водителями очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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