2020-03-13T15:16:13+03:00
Общество

Горожан позвали изучить феномены Екатеринбурга

В уральской столице стартовал проект «Народные университеты 2.0»
Лев ИСТОМИН
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Горожане могут получить новую профессию. Фото: предоставлено организаторамиГорожане могут получить новую профессию. Фото: предоставлено организаторами
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Жителей Екатеринбурга позвали изучить феномены, образы и символические точки города на карте в рамках проекта «Народные университеты 2.0». Это серия просветительских инициатив для самого широкого круга горожан.

Проект объединяет три факультета. Это «Школа городских маршрутов», «Лаборатория воспоминаний» и «Нарисованный город», работающие по трем направлениям – экскурсоводческому, литературному и художественному.

На первом студент станет разработчиком авторских городских маршрутов или же перфомативных спектаклей-променадов, на втором – автором документального литературного произведения – это мемуары, воспоминания, интервью. Книги лучших выпускников напечатают сигнальным тиражом. На третьем направлении студенты станут авторами рисованных скетчей, «портретистами» городских достопримечательностей и участниками вернисажа.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Обучать горожан будут историки, краеведы, гиды, издатели и художники. Участие в проекте – это возможность для горожан получить новые знания о родном городе, а также шанс получить профессию и найти единомышленников.

Обучение бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия нужно до 29 марта включительно заполнить анкету на сайте проекта «Народные университеты 2.0». Там же есть вся информация об обучении.

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Волонтеры Свердловской области» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта – Музей истории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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