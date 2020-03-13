13 Март 2020 2020-03-13T13:15:04+03:00

Два екатеринбуржца ворвались в ларек и украли две бутылки виски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одного из них удалось поймать, сейчас полицейские ищут второго

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В Екатеринбурге полицейские задержали двоих молодых людей, которые поздно вечером ворвались в продуктовый магазин и, угрожая ножом, похитили две бутылки виски. Общая стоимость их составила больше полутора тысяч рублей.

- Оказалось, что один из нападавших, 34-летний местный житель, был ранее судим за кражи и нигде не работал, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На его завели уголовное дело по статье «Разбой». Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет тюрьмы. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.

Сейчас полицейские разыскивают второго воришку. И просят всех, кто мог бы пострадать от его рук, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-14 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU