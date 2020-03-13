Генконсульство Чехии в Екатеринбурге перестало выдавать шенгенские визы из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T12:20:59+03:00

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Генконсульство Чехии в Екатеринбурге временно перестает принимать заявления на получение шенгенских виз. Ограничения вступают в силу с завтрашнего дня, 14 марта. Об этом они сообщили на официальном сайте.

- Правительство Чешской Республики объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, которая будет действовать в течение 30 дней. Кризисные меры касаются также визового процесса, - говорится в объявлении. – С 14 марта в Генконсульстве приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз, а также заявлений на долгосрочную визу/долговременное или постоянное пребывание. Меры также касаются членом семей граждан ЕС.

Тем людям, которые уже зарегистрированы на подачу заявлений, рекомендовали подождать возобновления визового процесса.

Накануне стало известно, что Россия ограничивает авиасообщения с четырьмя странами Европы, в которых есть факты факты заражения китайским вирусом: Италией, Испанией, Францией и Германией. От полетов отказались сразу несколько крупных российских авиакомпаний – «Аэрофлот», Аzur Аir, «Победа» и S7. А «Уральские авиалинии» отменили все рейсы еще и в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU