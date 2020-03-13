На Широкой речке появится спортивный «городок»

13 Март 2020 2020-03-13T12:08:57+03:00

В этом году «Группа ЛСР» начнет строительство многофункционального корта для занятий спортом, а также зоны для ворк-аута

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В этом году «Группа ЛСР» начнет строительство многофункционального корта для занятий спортом, а также зоны для ворк-аута на границе Академического и Широкой речки. Он расположится в жилом комплексе «Меридиан», и им смогут пользоваться все жители микрорайона.

Корт оснастят хоккейными бортами, улавливающей сеткой, защитным ограждением высотой 1,5 м. Кроме того здесь будет сделана разметка для игр и проведено освещение. В качестве покрытия выбран специальный мягкий прорезиненный материал — во избежание возможных травм. Такое же покрытие будет уложено и в зоне ворк-аута, где появятся турники с канатом и брусьями, гимнастическими кольцами и другие спортивные снаряды.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Зимой корт в «Меридиане» будет превращаться в каток. Летом на этой площадке можно проводить городские и районные соревнования по футболу и баскетболу, а также устраивать соседские турниры.

— Подобные мероприятия уже проходят в других жилых комплексах, возведенных «Группой ЛСР», — говорит коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев. — Аналогичные спортивные корты есть в ЖК «Рассветный» и ЖК «Флагман». Их жители с удовольствием занимаются активными видами спорта на современных площадках.