2020-03-13T12:08:57+03:00
Общество

На Широкой речке появится спортивный «городок»

В этом году «Группа ЛСР» начнет строительство многофункционального корта для занятий спортом, а также зоны для ворк-аута
Поделиться:
Фото: предоставлено «Группой ЛСР»Фото: предоставлено «Группой ЛСР»
Изменить размер текста:

В этом году «Группа ЛСР» начнет строительство многофункционального корта для занятий спортом, а также зоны для ворк-аута на границе Академического и Широкой речки. Он расположится в жилом комплексе «Меридиан», и им смогут пользоваться все жители микрорайона.

Корт оснастят хоккейными бортами, улавливающей сеткой, защитным ограждением высотой 1,5 м. Кроме того здесь будет сделана разметка для игр и проведено освещение. В качестве покрытия выбран специальный мягкий прорезиненный материал — во избежание возможных травм. Такое же покрытие будет уложено и в зоне ворк-аута, где появятся турники с канатом и брусьями, гимнастическими кольцами и другие спортивные снаряды.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Зимой корт в «Меридиане» будет превращаться в каток. Летом на этой площадке можно проводить городские и районные соревнования по футболу и баскетболу, а также устраивать соседские турниры.

— Подобные мероприятия уже проходят в других жилых комплексах, возведенных «Группой ЛСР», — говорит коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев. — Аналогичные спортивные корты есть в ЖК «Рассветный» и ЖК «Флагман». Их жители с удовольствием занимаются активными видами спорта на современных площадках.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны анализы вернувшейся из Италии екатеринбурженки, у которой заподозрили коронавирус
В России скупают снотворное и мелатонин: причины
Два екатеринбуржца ворвались в ларек и украли две бутылки виски
В Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорог
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
Генконсульство Чехии в Екатеринбурге перестало выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
На Широкой речке появится спортивный «городок»
Не стойте под щитами и выключайте электроприборы: свердловские спасатели предупредили о сильных ветрах
Стало известно, из-за чего неадекватный екатеринбуржец набросился с ножом на женщину на детской площадке
В Екатеринбурге полиция будет круглосуточно патрулировать дома на Уралмаше, которые пытались сжечь
Расскажут об актуальных цифрах и помогут: на Урале запустили «горячую линию» по коронавирусу
Сотрудники СвЖД проведут игру-квест для школьников на детской железной дороге
В Екатеринбурге автобус №26 свернет на Ботанику
Хватал за волосы и требовал деньги: в Екатеринбурге посадили в тюрьму серийного грабителя
Оргкомитет Ural Music Night ищет пиарщиков, фотографов и переводчиков
Шаг навстречу мечте: теперь ипотека в УБРиР — от 7,9%
Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев