Не стойте под щитами и выключайте электроприборы: свердловские спасатели предупредили о сильных ветрах

13 Март 2020 2020-03-13T11:59:29+03:00

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Завтра в Екатеринбург придет очень сильный ветер – порывы ожидаются до 20 м/сек, поэтому спасатели МЧС просят всех горожан быть внимательными и осмотрительными. А также дают несколько рекомендаций, которые могут спасти вам жизнь.

Во-первых, если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Во-вторых, ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

В-третьих, в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

В-четвертых, при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электроприборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

При сильном ветре ни в коем случае нельзя стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. И в случае ЧП сразу же звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU