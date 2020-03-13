В Екатеринбурге полиция будет круглосуточно патрулировать дома на Уралмаше, которые пытались сжечь

13 Март 2020 2020-03-13T11:31:15+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники полиции будут в круглосуточном режиме патрулировать несколько домов на Уралмаше, которые пытались поджечь. В том, что это были именно поджоги, а не случайное возгорание, уверены жители обгоревших двухэтажных бараков.

Напомним, пожары произошли в домах по адресу Авангардная,7 и 40-летия Октября, 39. На Авангардной возгорание началось в начале первого в ночь на 9 марта. По данным МЧС, в двухэтажке в этот момент находились 30 человек. В доме находится восемь квартир. Барак был построен в 1928 году, но аварийным при этом не является. Пожар в двухэтажке на 40-летия Октября начался одновременно с возгоранием первого дома. Большую часть квартир в этом доме выкупил застройщик под возведение многоэтажки.

Жильцы дома на Авангардной опасались, что поджигатели продолжат свои действия. Для этого они решили вести дежурства вокруг дома в круглосуточном режиме. Сегодня было принято решение подключить к патрулированию и полицию. Машины силовиков будут объезжать территорию вокруг домов в ночное время.

Это решение было принято сегодня в ходе выездного совещания межведомственной комиссии. В нем приняли участие председатель гордумы Игорь Володин, глава района Роман Кравченко, депутаты, а также представители прокуратуры, МВД и застройщика.

Имущество жителей дома оказалось испорчено. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Как рассказали «КП» в районной администрации, сейчас силовики проводят доследственную проверку и технические экспертизы. Это нужно, чтобы установить точную причину возгораний. Роман Кравченко вновь предложил погорельцам воспользоваться жильем из маневренного фонда, но жители снова отказались. Представитель застройщика заверил, что компания войдет в положение жителей, и постарается расселить жильцов как можно быстрее.

- Сейчас наша главная задача, как районной администрации - координировать жителей, службы, ведомства и компании, дабы полноценно обеспечить безопасность наших людей, попавших в эту трудную ситуацию, - отметил Роман Кравченко.

Также он пообещал, что лично будет ежедневном режиме следить за ситуацией.

- Всем профильным заместителям поставлена задача оказывать все возможное содействие как погорельцам, так и остальным участникам процесса, - подытожил глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU