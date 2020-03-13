Расскажут об актуальных цифрах и помогут: на Урале запустили «горячую линию» по коронавирусу

13 Март 2020 2020-03-13T11:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с сегодняшнего дня, 13 марта, заработала единая «горячая линия» по коронавирусу. Теперь любой желающий может позвонить по телефону «112» и получить подробную консультацию по всем интересующим его вопросам.

- Система работает в круглосуточном режиме. На сутки выводится 16 диспетчеров, готовых принимать вызовы и консультировать граждан по любым вопросам о коронавирусе, - рассказал замначальника Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области Константин Солодовниченко. – Кроме того, мы ведем прием вызовов и на пяти иностранных языках – в составе дежурной бригады всегда есть переводчики и даже психологи.

Все диспетчеры прошли обучение по вопросам консультаций и информирования о вирусе: от симптомов недомогания, профилактики заболевания до такими поведения для тех, кто недавно вернулся из стран, где объявлен карантин по Covid-19. По этому же телефону можно уточнить актуальную информацию по ситуации заболевания во всем мире и уточнить список «закрытых на карантин» стран.

- Первым делом дежурный диспетчер уточнит, были ли обратившийся человек в течение последних двух недель в странах, внесенных в особый перечень, контактировал ли с прибывшими из этих стран, имеются ли у него конкретные симптомы или жалобы на самочувствие, - добавили в региональном департаменте информполитики.

После чего, в зависимости от запроса, человека переводят на курирующую службу: управление Роспотребнадзора, областной Минздрав или станция Скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три домашних матча «Урала» в Российской Премьер-Лиге могут пройти без зрителей

Из-за ситуации с коронавирусом в мире, в Свердловской области попали под запрет массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек (подробнее).

Чтобы не пустить коронавирус, в Свердловской области запретили мероприятия численностью больше 5000 человек

Вслед за Москвой, в которой до 10 апреля запретили все массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек, аналогичные меры по профилактике коронавируса, ввели и на Урале. Такое решение сегодня, 11 марта приняла противоэпидемиологическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева. (Подробнее)

«Коронавирус может стать сезонным, как грипп»: главный внештатный инфекционист Минздрава РФ о китайской заразе

Елена Малинникова рассказала «Комсомолке», из-за чего от коронавируса чаще страдают люди старшего поколения, и почему в России так мало заболевших. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU