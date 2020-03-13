Оргкомитет Ural Music Night ищет пиарщиков, фотографов и переводчиков

13 Март 2020 2020-03-13T09:59:36+03:00

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Оргкомитет Ural Music Night разыскивает волонтеров, которые помогут организовать главный музыкальный фестиваль на Урале. За три месяца до него команда Ural Music Volunteer Crew объявляет новый набор людей, которые получат неоценимый опыт в подготовке и организации музыкальных проектов. Самым упорным, как обещают организаторы, будет предоставлены возможность быть в курсе всех секретов «Ночи музыки». Заявку можно оставить здесь.

- Мы все хотим, чтобы она была запоминающимся, действительно качественным и комфортным событием для города и гостей. Над этим ежегодно трудится огромное количество человек, и это не только организаторы, это музыканты и волонтеры, - рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья Шмелькова. – Если каждый приложит усилия и предложит помощь, в итоге получится настоящий праздник для всего города.

Итак, вот кого ждут организаторы Ural Music Night:

- переводчиков для работы с иностранными туристами – для сопровождения представителей иностранных СМИ или иностранных музыкантов на эфирах и интервью;

- координаторы сцен, которые смогут организовывать работу ведущего и выходы музыкантов, взаимодействовать с площадками;

- работники информационных центров фестиваля, которые будут общаться со зрителями и распространять сувенирную продукцию;

- копирайтеры и PR-специалисты, которые будут «постить» информацию и развивать площадки в Интернете, размещать информацию в СМИ и сопровождать пресс-тур;

- фотографы и видеографы, операторы и монтажеры, которые займутся созданием кретивного контента с «Ночи музыки» - фото- и видеоотчетов, созданием клипов и роликов.

ИСТОЧНИК KP.RU