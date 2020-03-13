Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев

13 Март 2020 2020-03-13T09:42:54+03:00

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В Екатеринбурге спасатели МЧС вместе с администрацией города проводят рейды по профилактике несчастных случаев на тонком весеннем льду. Уже второй день специалисты выходят на набережную Городского пруда и ловят «зайцев», которые любят рисковать. В этом им даже помогают квадрокоптеры.

- Раняя весна способствует быстрой деформации льда, он рыхлый, не прочный и по всей толщине, которая на сегодняшний день составляет не более 30 сантиметров, напитан водой, - рассказал Евгений Хренков, старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели объясняют горожанам правила безопасности, а также рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим. За два дня им удалось спасти от смерти 11 человек, решивших перейти пруд по тонкому льду. Большинство из них оказались школьниками и студентами.

- Всем нарушителям, которые были остановлены, вручены извещения о прибытии в районную административную комиссию. За выход на лед предусмотрен административный штраф. Далее решение о наказании будет принимать комиссия, - отметил Сергей Селиванов, представитель администрации Железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU