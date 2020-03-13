2020-03-13T09:42:54+03:00
Общество

Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев

Спасатели второй день проводят рейды на берегу Городского пруда
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге спасатели МЧС вместе с администрацией города проводят рейды по профилактике несчастных случаев на тонком весеннем льду. Уже второй день специалисты выходят на набережную Городского пруда и ловят «зайцев», которые любят рисковать. В этом им даже помогают квадрокоптеры.

- Раняя весна способствует быстрой деформации льда, он рыхлый, не прочный и по всей толщине, которая на сегодняшний день составляет не более 30 сантиметров, напитан водой, - рассказал Евгений Хренков, старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели объясняют горожанам правила безопасности, а также рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим. За два дня им удалось спасти от смерти 11 человек, решивших перейти пруд по тонкому льду. Большинство из них оказались школьниками и студентами.

- Всем нарушителям, которые были остановлены, вручены извещения о прибытии в районную административную комиссию. За выход на лед предусмотрен административный штраф. Далее решение о наказании будет принимать комиссия, - отметил Сергей Селиванов, представитель администрации Железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге автобус №26 свернет на Ботанику
Хватал за волосы и требовал деньги: в Екатеринбурге посадили в тюрьму серийного грабителя
Оргкомитет Ural Music Night ищет пиарщиков, фотографов и переводчиков
Шаг навстречу мечте: теперь ипотека в УБРиР — от 7,9%
Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев
«Едва не утонули в талой воде»: под Екатеринбургом волонтеры спасли маленьких щенков, застрявших на дне трубы
«Пять дней бродили по лесу»: в уральском заповеднике пересчитали всех зайцев, росомах и лосей
«Уралуправтодор» поймали на задержке зарплаты подрядчикам и на срыве сроков
Свердловские приставы помогли семейной паре разделить имущество
«Стильно, модно, молодежно»: уральский батюшка разъезжает по улицам Краснотурьинска на моноколесе
Девушки были в восторге: уральский певец Niletto прошелся по подиуму на Неделе моды с голым торсом
Авиакомпания Azur Air отменила чартер из Екатеринбурга на Гоа
Работы по реставрации Зеленой рощи не затронут найденное на территории старое кладбище
В Нижнем Тагиле отменили соревнования по лыжным прыжкам с трамплина среди женщин
В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании отправили в колонию за кражу 23 миллионов от продажи машин
В Екатеринбурге с бывшего участкового, купившего квартиру в ипотеку, взыщут 1,9 миллиона рублей
Стрелку, подозреваемому в убийстве восьмилетнего мальчика в Нижнем Тагиле, продлили арест
На матч «Урала» и «Рубина» пустят не более пяти тысяч зрителей
Уральцу, служившему в Кремле в годы Великой Отечественной войны, вручили медаль к 75-летию Победы
В Ботаническом саду Екатеринбурга распустилась пальма-долгожитель
Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Специалист рассказала, что нужно делать, чтобы нормализовать сон взрослым и детям
«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены