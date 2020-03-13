«Едва не утонули в талой воде»: под Екатеринбургом волонтеры спасли маленьких щенков, застрявших на дне трубы

13 Март 2020 2020-03-13T09:19:43+03:00

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Минувшей ночью волонтерам из Екатеринбурга отдохнуть не удалось – около 23:00 Евгению Зенкову пришел срочный вызов. Звонившая женщина просила приехать в поселок Новоберезовский и спасти щенков, которые оказались в горизонтально идущей трубе.

- Мы приехали, нас встретила группа встревоженных жителей на детской площадке во дворе. При свете фонариков видим какую-то выемку в земле, из склона которой практически горизонтально выходит на поверхность дренажная труба. Куда она ведет, непонятно, другой ее конец нигде не просматривается. Нам наперебой объясняют, что в этой трубе находятся крошечные щенки, - вспоминает зооспасатель.

Фото: Евгений Зенков

Оказалось, что именно в этой дыре малыши и родились. А когда началась бурная оттепель, трубу затопило и щенки оказались в опасности. Рядом в испуге бегала их мама. Одного из щенков удалось разглядеть при свете фонарика – он сидел глубоко в трубе, дно которой затопило грязной талой водой.

- Мы очень быстро смогли извлечь его удочкой, при этом, судя по длине удочки, оказалось, что расстояние до щенка было около четырех метров, - рассказал Зенков. – Этот щенок был жив и слабо подавал голос.

После спасения первого щенка, волонтеры обнаружили на дне и второго. Его, живого и замерзшего, тоже удалось достать с помощью удочки. А вот третий был мертв – или утонул, или переохладился в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU