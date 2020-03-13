«Пять дней бродили по лесу»: в уральском заповеднике пересчитали всех зайцев, росомах и лосей

13 Март 2020 2020-03-13T08:43:27+03:00

Все данные, которые собрали во время похода ученые, будут опубликованы в отчете «Денежкиного Камня»

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В минувшие выходные специалисты заповедника «Денежкин Камень», что в Свердловской области, закончил подсчет всех животных, проживающих на его территории. Сотрудники и инспекторы в области охраны окружающей среды прошли, в общей сложности, около 200 километров на лыжах. Несколько групп по 2-3 человека находились в пятидневных походах.

- В учет попали все типичные для территории заповедника виды: заяц, балка, ласка, горностай, куница, росомаха и лось. Этой зимой не было отмечено ни одного следа рыси, зато много следов и лежек лосей, - отметили в пресс-службе «Денежкиного Камня».

Фото: заповедник "Денежкин Камень"

Во время учетов специалисты измеряют высоту снежного покрова, который в этом году в некоторых местах достигал 130-200 сантиметров. Хотя в прошлом году был всего 60-70 сантиметров.

- Во время ночевки в первой по маршруту избе неподалеку всю ночь ухал филин. Он здесь живет, и мы его слышим почти каждый год, - рассказала директор заповедника Анна Квашина.

Фото: заповедник "Денежкин Камень"

За день участники похода проходили от 8 до 16 километров. Утром начинали путь в 9:00 и заканчивали в 16:00. Ночевали в небольших избушках, в которых есть все необходимое: вода, печка и заранее подготовленные дрова. Спальник. Посуду, предметы личной гигиены и еду на пять дней несли с собой в рюкзаках. Все собранные данные ученые внесут в ежегодный отчет заповедника «Летопись Природы».

ИСТОЧНИК KP.RU