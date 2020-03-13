2020-03-13T07:34:16+03:00
Общество

Свердловские приставы помогли семейной паре разделить имущество

Бывшая супруга боялась конфликтов и попросила защитить ее
Мария Трапезникова
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Свердловские приставы помогли семейной паре разделить имуществоСвердловские приставы помогли семейной паре разделить имуществоФото: Ксения КОРЯКИНА
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Супружеская пара из Качканара, что на краю Свердловской области, решили развестись. Перед ними стояла непростая задача: разделить между собой все нажитое за долгие годы имущество. В этом им помог суд, который направил приставам исполнительный документ.

- Согласно решению суда, супруге надлежало отдать бывшему мужу холодильник, телевизор, стиральную машину и кожаную тахту, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Женщина готова была с радостью отдать бывшему супругу все эти вещи, да вот только боялась его агрессии по отношению к ней. Тогда приставы выступили в роли медиаторов. Они для начала обеспечили безопасность бывшей супруге, чтобы вынести на улицу вещи, а затем по акту описи имущества передали их бывшему мужу. К счастью, раздел имущества прошел без конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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