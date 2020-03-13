Свердловские приставы помогли семейной паре разделить имущество
Супружеская пара из Качканара, что на краю Свердловской области, решили развестись. Перед ними стояла непростая задача: разделить между собой все нажитое за долгие годы имущество. В этом им помог суд, который направил приставам исполнительный документ.
- Согласно решению суда, супруге надлежало отдать бывшему мужу холодильник, телевизор, стиральную машину и кожаную тахту, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Женщина готова была с радостью отдать бывшему супругу все эти вещи, да вот только боялась его агрессии по отношению к ней. Тогда приставы выступили в роли медиаторов. Они для начала обеспечили безопасность бывшей супруге, чтобы вынести на улицу вещи, а затем по акту описи имущества передали их бывшему мужу. К счастью, раздел имущества прошел без конфликтов.
ИСТОЧНИК KP.RU