«Стильно, модно, молодежно»: уральский батюшка разъезжает по улицам Краснотурьинска на моноколесе

13 Март 2020 2020-03-13T06:28:22+03:00

Игумен Петр стал главной звездой регионального Интернета и даже попал в федеральную повестку

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Вчера в соцсетях появился ролик с православным батюшкой, который верхом на моноколесе объезжает машины по проезжей части. Видео сразу же стало очень популярным, его стали обсуждать – в основном, конечно, из-за того, что такое явление встретишь не каждый день: «Стильно, модно, молодежно», «Метлы только не хватает, как будто летает!».

А видео снял местный житель Сергей Буйдалин. Разместив его на своей странице в Instagram, мужчина подписал:

- Нет, я ни в коем случае не хочу ничего сказать против, кого-то оскорбить. Я к этому нормально отношусь. Но просто необычно как-то. Прикольная шутка, попу респект! – Написал Сергей.

Как выяснилось позже, «летающим батюшкой» оказался игумен Петр, который служит настоятелем Свято-Косьминской пустыни, мужского монастыря в деревне Костылева близ Краснотурьинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/766138" frameborder="0"></iframe> Батюшка ездит на моноколесе.Видео: сообщество "Краснотурьинск_LIVE"

ИСТОЧНИК KP.RU