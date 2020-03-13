«Стильно, модно, молодежно»: уральский батюшка разъезжает по улицам Краснотурьинска на моноколесе
Вчера в соцсетях появился ролик с православным батюшкой, который верхом на моноколесе объезжает машины по проезжей части. Видео сразу же стало очень популярным, его стали обсуждать – в основном, конечно, из-за того, что такое явление встретишь не каждый день: «Стильно, модно, молодежно», «Метлы только не хватает, как будто летает!».
А видео снял местный житель Сергей Буйдалин. Разместив его на своей странице в Instagram, мужчина подписал:
- Нет, я ни в коем случае не хочу ничего сказать против, кого-то оскорбить. Я к этому нормально отношусь. Но просто необычно как-то. Прикольная шутка, попу респект! – Написал Сергей.
Как выяснилось позже, «летающим батюшкой» оказался игумен Петр, который служит настоятелем Свято-Косьминской пустыни, мужского монастыря в деревне Костылева близ Краснотурьинска.
Батюшка ездит на моноколесе.Видео: сообщество "Краснотурьинск_LIVE"
ИСТОЧНИК KP.RU