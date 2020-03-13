2020-03-13T06:07:14+03:00
Общество

Девушки были в восторге: уральский певец Niletto прошелся по подиуму на Неделе моды с голым торсом

Появление Данила Прыткова стало сюрпризом для всех присутствующих
Мария Трапезникова
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Фото: Niletto в InstagramФото: Niletto в Instagram
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В Екатеринбурге 11 марта стартовала ежегодная Неделя моды, на которой свои бренды представят не только россияне, но и гости из Болгарии, Грузии и Кыргыстана. В столицу Урала должны были прилететь несколько итальянских дизайнеров, однако их не пустили из-за угрозы распространения коронавируса – Италия попросту закрыла границы.

Но даже несмотря на это, модные показы идут полным ходом. И вчера, 12 марта, на подиум вышел уральский певец и автор «Любимки» Niletto. Его появление стало сюрпризом для всех.

Музыкант представлял бренд Hoxx дизайнера Яниса Тсанидиса. Он показался публике в черном вытертом джинсовом полукомбинезоне и с голым торсом, чем сразил наповал всех дам. Впечатлениями Niletto поделился на своей странице в Instagram:

- Сегодня был на показе коллекции своего любимого дизайнера одежды, Яниса, в качестве модели. Мои поздравления, друг. Ты и твоя команда – лучшие. Екат полон талантов. Янис – ты сильный, креативный талант. Спасибо за то, что делаешь. Тот момент, когда ценишь за человеческое качество и качество стиля.

Кстати, мы недавно рассказывали, что Niletto вместе с Иваном Ургантом записали поздравление-пародию для всех женщин в честь праздника 8 Марта. Вышло очень смешно, а ведущему даже пришлось сменить имидж ради этого. А за некоторое время до этого музыкант из Екатеринбурга дал большое интервью Ирине Шихман на ее шоу «А поговорить?». Он рассказал, кому все-таки посвятил свой главный хит «Любимка», и какие у него требования к спутнице жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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