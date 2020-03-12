В Екатеринбурге с бывшего участкового, купившего квартиру в ипотеку, взыщут 1,9 миллиона рублей

12 Март 2020 2020-03-12T17:48:07+03:00

Александр Абакумов не доработал до пенсии 1 год и 8 месяцев из-за того, что его уволили по отрицательным мотивам

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В Екатеринбурге продолжается судебная тяжба бывшего участкового Александра Абакумова и прокуратуры Октябрьского района. Напомним, Абакумов, проработавший в МВД 18 лет, оказался уволенным «в связи с утратой доверия» после того, как вместе с женой купил квартиру в ипотеку.

Кроме того, прокуратура Октябрьского района посчитала, что экс-полицейский нанес государство ущерб на 6,215 миллиона рублей и пошла в суд. Недавно по этому иску вынесли решение. Ленинский суд частично удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с Александра и его супруги 1,9 миллиона рублей.

До этого мы подробно рассказывали об истории бывшего участкового. После рождения второго малыша Александр с супругой решили купить более просторное жилье. Они продали «однушку», а вырученные 2 870 000 рублей положили на банковский счет. К этим деньгам они добавили полтора миллиона, взятых в ипотеку. Также Александр внес на свой счет материнский капитал в размере 468 тысяч. Абакумов несколько раз переводил деньги с одного своего счета на другой. Общий денежный оборот по его счетам получился более 11 миллионов рублей. Доводы Александра о том, что прокуратура попросту посчитала общий оборот его денег по всем счетам, а 11 миллионов он никогда не держал в руках, на суд не подействовали.

- Мы с супругой не согласились с решением Ленинского суда. В течение 30 дней мы подали апелляционную жалобу в облсуд. 5 марта на заседании прокуратура заявила, что тоже не согласна с решением Ленинского суда и также подала жалобу. Но по каким-то неизвестным причинам жалоба прокуратуры в установленный законом 30-дневный срок в суд не поступила. Я считаю, что срок подачи представления на решения Ленинского суда пропущен по неуважительной причине, - отметил Абакумов.

12 марта в Свердловском областном суде состоялось очередное слушание по этому делу. В итоге рассмотрение апелляции временно приостановили и вернули дело в Ленинский суд. Эту информацию «КП» подтвердили в пресс-службе свердловского облсуда. Там уточнили, что после соблюдения всех юридических формальностей апелляцию Абакумова (как и прокуратуры) снова рассмотрят в облсуде.

Также Александр судится с полицией, он считает, что его уволили незаконно. До пенсии ему оставалось доработать 1 год и 8 месяцев. Из-за того, что со службы он был уволен по отрицательным мотивам, у него могут быть проблемы при трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU