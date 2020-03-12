На матч «Урала» и «Рубина» пустят не более пяти тысяч зрителей
На матч «Урала» и «Рубина» пустят не более пяти тысяч зрителей. Ранее присутствие болельщиков на игре было под вопросом из-за решения свердловских властей ограничить проведение мероприятий свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса. Сейчас продано как раз около пяти тысяч билетов. По словам пресс-службы клуба, матч смогут посетить все владельцы сезонных абонементов, а также все болельщики, уже купившие билеты на эту встречу.
- Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса. А всех, кто купил билеты или абонементы, ждем на «Екатеринбург Арене», - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».
Продажу билетов на матч приостановили сегодня и возобновлять не будут. В футбольном клубе также отметили, что гостевой сектор стадиона будет закрыт. Матч с «Рубином» пройдет на Екатеринбург-Арене 21 марта в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU