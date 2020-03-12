Уральцу, служившему в Кремле в годы Великой Отечественной войны, вручили медаль к 75-летию Победы

12 Март 2020 2020-03-12T17:01:43+03:00

Жорж Токарев был одним из тех солдат, кто следил за безопасностью Иосифа Сталина

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Жоржу Токареву, жителю Екатеринбурга, который в годы Великой Отечественной войны защищал московский Кремль, исполнилось 96 лет. В преддверии 9 мая к нему в гости с поздравлениями пришли сотрудники мэрии.

- Мне самому уже трудно выбираться из дома, поэтому такое поздравление в родных стенах в день рождения и канун Дня Победы очень приятно и дорогого стоит, - отметил Жорж Токарев.

Документ, прилагающийся к медали в честь 75-летия Победы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин

Жоржу Токареву подарили иллюстрированную энциклопедию, посвященную Великой Отечественной войне, и цветы.

- Также первый заместитель главы Екатеринбурга, Александр Ковальчик, вручил Жоржу Токареву памятную медаль к 75-летию Великой Победы, - добавляют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Жорж Токарев рассказал Александру Ковальчику о своей службе в годы войны и после нее и подтвердил, что готов и далее работать с молодежью, готовить ребят к службе в армии. Участника войны тепло поздравили руководители администрации Железнодорожного района, ветеранских организаций, юнармейцы и учащиеся школы № 208, где Жорж Токарев проводит уроки мужества для подрастающего поколения.

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На груди у Жоржа Токарева висит щит с красной кремлевской звездой. Такие нагрудные знаки получали лишь те, кто в свое время прошел службу в «Президентском Полку». Жоржу Токареву уже 95 лет, но он до сих пор по памяти может назвать вес каждой детали пулемета Максим, которыми в годы Великой Отечественной войны солдаты охраняли Кремль. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU