2020-03-12T17:01:43+03:00
Общество

Уральцу, служившему в Кремле в годы Великой Отечественной войны, вручили медаль к 75-летию Победы

Жорж Токарев был одним из тех солдат, кто следил за безопасностью Иосифа Сталина
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Жорж Токарев принимает поздравления с 96-летием. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег ЧупахинЖорж Токарев принимает поздравления с 96-летием. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин
Изменить размер текста:

Жоржу Токареву, жителю Екатеринбурга, который в годы Великой Отечественной войны защищал московский Кремль, исполнилось 96 лет. В преддверии 9 мая к нему в гости с поздравлениями пришли сотрудники мэрии.

- Мне самому уже трудно выбираться из дома, поэтому такое поздравление в родных стенах в день рождения и канун Дня Победы очень приятно и дорогого стоит, - отметил Жорж Токарев.

Документ, прилагающийся к медали в честь 75-летия Победы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин

Документ, прилагающийся к медали в честь 75-летия Победы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин

Жоржу Токареву подарили иллюстрированную энциклопедию, посвященную Великой Отечественной войне, и цветы.

- Также первый заместитель главы Екатеринбурга, Александр Ковальчик, вручил Жоржу Токареву памятную медаль к 75-летию Великой Победы, - добавляют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Жорж Токарев рассказал Александру Ковальчику о своей службе в годы войны и после нее и подтвердил, что готов и далее работать с молодежью, готовить ребят к службе в армии. Участника войны тепло поздравили руководители администрации Железнодорожного района, ветеранских организаций, юнармейцы и учащиеся школы № 208, где Жорж Токарев проводит уроки мужества для подрастающего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрелок целился в Сталина, но просчитался»: уралец, служивший в Кремле, о покушении на вождя

На груди у Жоржа Токарева висит щит с красной кремлевской звездой. Такие нагрудные знаки получали лишь те, кто в свое время прошел службу в «Президентском Полку». Жоржу Токареву уже 95 лет, но он до сих пор по памяти может назвать вес каждой детали пулемета Максим, которыми в годы Великой Отечественной войны солдаты охраняли Кремль. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле отменили соревнования по лыжным прыжкам с трамплина среди женщин
В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании отправили в колонию за кражу 23 миллионов от продажи машин
В Екатеринбурге с бывшего участкового, купившего квартиру в ипотеку, взыщут 1,9 миллиона рублей
Стрелку, подозреваемому в убийстве восьмилетнего мальчика в Нижнем Тагиле, продлили арест
На матч «Урала» и «Рубина» пустят не более пяти тысяч зрителей
Уральцу, служившему в Кремле в годы Великой Отечественной войны, вручили медаль к 75-летию Победы
В Ботаническом саду Екатеринбурга распустилась пальма-долгожитель
Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Врач рассказала, что нужно делать, чтобы нормализовать сон взрослым и детям
«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены