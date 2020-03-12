2020-03-12T15:53:30+03:00
Общество

В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах
Поделиться:
Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощиМедицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор – председатель правления компании Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания в четверг.

Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах.

- Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи, - сказал Олег Белозёров.

Из-за ситуации с коронавирусом в ОАО «РЖД» ограничены зарубежные командировки сотрудников. Кроме того, работников информируют о мерах профилактики заболевания и о действиях при обнаружении симптомов ОРВИ. В качестве рекомендации предложено не выезжать за пределы РФ без существенной необходимости, в том числе во время отпуска.

Реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.

Осуществляются регулярные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнении к этому, персонал холдинга «РЖД», который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций

В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами, а также необходимым оборудованием и специалистами для диагностики вирусной инфекции.

Специалисты сети здравоохранения ОАО «РЖД» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявляют и оказывают помощь в пути следования пассажирам с симптомами вирусной инфекции. Медики ведут эстафетное наблюдение таких пассажиров до пункта прибытия, посещая вагон при каждой длительной стоянке, а при необходимости, возможна экстренная госпитализация на ближайшей станции.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Врач рассказала, что нужно делать, чтобы нормализовать сон взрослым и детям
«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
На Урале пьяного водителя мотоблока отправили в тюрьму из-за погибшего пассажира
Свердловские спасатели патрулируют Исеть с помощью квадрокоптера
Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети сегмента МСБ
«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы
В Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ дал старт очередному сезону программы «Детский форсайт»
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке у собственного дома
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза
В Екатеринбурге приостановили продажу билетов на футбольный матч «Урала» и «Рубина»
«Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с 1 апреля
Екатеринбург заявился на звание «Город трудовой доблести»
Двое «против» и 43 «за»: свердловское Заксобрание приняло поправки к Конституции РФ
Свердловских водителей попросили уступать дорогу проснувшимся лосям и оленям
Свердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованию
У дочки Саши Гагарина из «Сансары» вышел клип про любовь, в котором она танцует с альпаками
Полицейские поймали екатеринбуржца, который врал родителям, что их дети попали в ДТП, и вымогал у них деньги
В Екатеринбурге проведут ХI Венский фестиваль
В Ельцин-Центре проведут санобработку
Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп
Маршировала и стреляла: «Мисс Екатеринбург» рассказала о своем кадетском детстве
У здания мэрии Екатеринбурга за восемь миллионов починят крышу