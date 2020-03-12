В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T15:53:30+03:00

Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах

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В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор – председатель правления компании Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания в четверг.

Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах.

- Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи, - сказал Олег Белозёров.

Из-за ситуации с коронавирусом в ОАО «РЖД» ограничены зарубежные командировки сотрудников. Кроме того, работников информируют о мерах профилактики заболевания и о действиях при обнаружении симптомов ОРВИ. В качестве рекомендации предложено не выезжать за пределы РФ без существенной необходимости, в том числе во время отпуска.

Реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.

Осуществляются регулярные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнении к этому, персонал холдинга «РЖД», который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций

В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами, а также необходимым оборудованием и специалистами для диагностики вирусной инфекции.

Специалисты сети здравоохранения ОАО «РЖД» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявляют и оказывают помощь в пути следования пассажирам с симптомами вирусной инфекции. Медики ведут эстафетное наблюдение таких пассажиров до пункта прибытия, посещая вагон при каждой длительной стоянке, а при необходимости, возможна экстренная госпитализация на ближайшей станции.