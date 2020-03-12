Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети сегмента МСБ

12 Март 2020 2020-03-12T14:01:04+03:00

В Банке УРАЛСИБ состоялась встреча ключевых руководителей филиала с представителями партнерской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области

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В мероприятии приняли участие компании, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета и регистрации юридических лиц, агенты и кредитные брокеры, финансовые консультанты, работающие в сегменте малого и среднего предпринимательства, в том числе, в совместных проектах с Банком УРАЛСИБ.

В рамках деловой программы встречи специалисты УРАЛСИБа представили гостям обновленную линейку продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, а также новую программу мотивации для агентов Банка.

«Банк УРАЛСИБ видит новые возможности по росту клиентской базы именно в правильной настройке агентского канала. Мы пересматриваем заключенные ранее соглашения, проводим аналитику сформированной базы, расширяем сеть агентов и партнеров, - отметил Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев. – В будущем мы планируем значительно увеличить количество агентов и таким образом привлечь новых клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса».