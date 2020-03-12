2020-03-12T14:01:04+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети сегмента МСБ

В Банке УРАЛСИБ состоялась встреча ключевых руководителей филиала с представителями партнерской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области
Поделиться:
Фото: предоставлено УРАЛСИБФото: предоставлено УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

В мероприятии приняли участие компании, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета и регистрации юридических лиц, агенты и кредитные брокеры, финансовые консультанты, работающие в сегменте малого и среднего предпринимательства, в том числе, в совместных проектах с Банком УРАЛСИБ.

В рамках деловой программы встречи специалисты УРАЛСИБа представили гостям обновленную линейку продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, а также новую программу мотивации для агентов Банка.

«Банк УРАЛСИБ видит новые возможности по росту клиентской базы именно в правильной настройке агентского канала. Мы пересматриваем заключенные ранее соглашения, проводим аналитику сформированной базы, расширяем сеть агентов и партнеров, - отметил Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев. – В будущем мы планируем значительно увеличить количество агентов и таким образом привлечь новых клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Врач рассказала, что нужно делать, чтобы нормализовать сон взрослым и детям
«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
На Урале пьяного водителя мотоблока отправили в тюрьму из-за погибшего пассажира
Свердловские спасатели патрулируют Исеть с помощью квадрокоптера
Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети сегмента МСБ
«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы
В Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ дал старт очередному сезону программы «Детский форсайт»
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке у собственного дома
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза
В Екатеринбурге приостановили продажу билетов на футбольный матч «Урала» и «Рубина»
«Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с 1 апреля
Екатеринбург заявился на звание «Город трудовой доблести»
Двое «против» и 43 «за»: свердловское Заксобрание приняло поправки к Конституции РФ
Свердловских водителей попросили уступать дорогу проснувшимся лосям и оленям
Свердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованию
У дочки Саши Гагарина из «Сансары» вышел клип про любовь, в котором она танцует с альпаками
Полицейские поймали екатеринбуржца, который врал родителям, что их дети попали в ДТП, и вымогал у них деньги
В Екатеринбурге проведут ХI Венский фестиваль
В Ельцин-Центре проведут санобработку
Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп
Маршировала и стреляла: «Мисс Екатеринбург» рассказала о своем кадетском детстве
У здания мэрии Екатеринбурга за восемь миллионов починят крышу