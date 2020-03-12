2020-03-12T12:18:39+03:00
Общество

В Екатеринбурге приостановили продажу билетов на футбольный матч «Урала» и «Рубина»

Под вопросом остается присутствие зрителей на игре
Юлия СТАЛИНА
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Все игры "Урала" могут пройти с пустыми трибунами.Все игры "Урала" могут пройти с пустыми трибунами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавние решение Свердловских властей ограничить проведение мероприятий свыше 5 тысяч человек поставило под вопрос ближайший матч ФК «Урал». 21 марта на Екатеринбург-Арене должна состояться игра с «Рубином». Сам стадион рассчитан на 13 тысяч зрителей. Как сообщили в пресс-службе уральского футбольного клуба, уже продано почти пять тысяч билетов. Но сегодня руководству пришлось принять серьезное решение.

- На данный момент мы ограничили продажу билетов, - рассказал Никита Медведевских, пресс-аташе ФК «Урал». – Все равно под вопросом остается проведение матча со зрителями.

Сегодня станет известно, позволят ли болельщикам присутствовать на матче «Урала» и «Рубина». Если ограничение подтвердится, то все остальные игры в Екатеринбурге тоже пройдут с пустыми трибунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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