«Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с 1 апреля

12 Март 2020 2020-03-12T11:38:11+03:00

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С 1 апреля 2020 года по маршруту Курган – Екатеринбург – Курган начнет курсировать электропоезд «Ласточка». Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется.

На первом этапе расписание «Ласточки» №849/850 будет соответствовать расписанию поезда №851/852, который сейчас ходит на данном направлении. Отправление из Кургана ежедневно в 06:45 (здесь и далее время местное), прибытие в Екатеринбург в 12:07. Время в пути составит 5 часов 22 минуты. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд отправится в 18:50 и прибудет в Курган в 23:48 (менее 5 часов в пути). Электропоезд будет останавливаться на станциях Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.

Приобрести билеты на «Ласточку» можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки. На этом маршруте действуют все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования. Также здесь применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом. График опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», «Сезонные изменения тарифов».

Зная коэффициенты, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшать связанные с ней расходы. Так, до 25 апреля 2020 года действует понижающий коэффициент -12%. Таким образом, например, 1 апреля стоимость билета на стандартные места на направлении Екатеринбург – Курган составит 958 рублей. Стоимость билетов на неоткидные (боковые) места – ниже на 40%.

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Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения, отвечающий пожеланиям самого требовательного пассажира. Каждый вагон оборудован климатической установкой, ведется обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетового излучения; есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты.