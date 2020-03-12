Двое «против» и 43 «за»: свердловское Заксобрание приняло поправки к Конституции РФ

12 Март 2020 2020-03-12T11:03:01+03:00

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Свердловское Заксобрание приняло поправки к Конституции РФ, которые накануне в третьем чтении одобрила Госдума и Совет Федерации. После этого этапа поправки передали на рассмотрение в регионы. Голосование было почти единогласным: двое «против» и 43 «за».

- Согласно федеральному законодательству, одним из условий внесения поправок в основной закон Российской Федерации является одобрение законопроекта не менее чем 2/3 региональных парламентов. – отметили в департаменте информполитики региона.

А вот уже окончательное решение о закреплении поправок примут горожане во время всероссийского голосования 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU