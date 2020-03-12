Свердловских водителей попросили уступать дорогу проснувшимся лосям и оленям

12 Март 2020 2020-03-12T10:32:13+03:00

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ФКУ «Уралуправтодор» попросил всех свердловских водителей в преддверии наступающей весны быть очень аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД. Перед тем, как выехать на загородные трассы, следует учитывать погодные условия, состояние дорог и своего автомобиля после зимы.

- Резкое изменение погоды от минусовых до плюсовых температур, особенно в утренние и вечерние часы, сильные ветры и туманы могут ухудшить дорожную обстановку, - напомнили в пресс-службе «Уралуправтодора». – Выбирайте скорость, не исходя из ограничений режима, а руководствуясь погодными и дорожными условиями.

Водителей просят двигаться медленно и осторожно – первые несколько весенних дождливых дней могут стать виной скольких дорог из-за масла и бензина. Кроме того, перед началом движения следует убедиться в том, что световые сигналы у машины работают. Заранее нужно проверить щетки стеклоочистителей и, в случае необходимости, заменить их, а также давление в шинах.

На дороге нужно внимательно следить за появлением животных – некоторые уже выходят из спячки и могут неожиданно выскочить под колеса. За городом многие животные, особенно лоси и олени, наиболее активны на рассвете или в сумерках.

ИСТОЧНИК KP.RU