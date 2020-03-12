2020-03-12T09:59:39+03:00
Общество

Свердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованию

Но в дело вмешалась прокуратура и вернула женщине незаконно списанные деньги
Мария Трапезникова
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Свердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованиюСвердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Богдановиче, что в Свердловской области, местная прокуратура вернула многодетной маме деньги, которые законно списал с ее счета банк. На карту ей приходили ежемесячные пособия и средства в счет возмещения ущерба после смерти отца.

- Местное отделение банка, не убедившись в целевом назначении поступающих на счет средств, по исполнительному листу произвело списание всех денег со счета заявительницы в пользу взыскателя – кредитно-потребительского кооператива, тем самым оставив семью без средств к существованию, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы устранить нарушения законодательства, прокурор в адрес руководства банка и кооператива внес представление с требованием вернуть незаконно списанные деньги. Что и было сделано практически сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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