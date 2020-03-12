Полицейские поймали екатеринбуржца, который врал родителям, что их дети попали в ДТП, и вымогал у них деньги

12 Март 2020 2020-03-12T09:04:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Он звонил на домашние телефоны одиноким пенсионерам и говорил, что их дети или родственники попали в ДТП. И для того, чтобы освободить их от ответственности, нужно срочно передать определенную сумму денег.

- Пожилые люди, не задумываясь, отдавали их. За ними потом приезжал курьер, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Как правило, прибыль от выполненного задания варьировались от двух до четырех тысяч рублей, остальное подозреваемый перечислял на банковскую карту третьим лицам.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к 10 таким эпизодам. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный срок, который теперь ему грозит, - до шести лет тюрьмы.

До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. полицейские просят всех, кто еще мог пострадать от его рук, позвонить по телефону: 8 (343) 294-13-63 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU