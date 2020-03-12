В Екатеринбурге проведут ХI Венский фестиваль

12 Март 2020 2020-03-12T08:42:33+03:00

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Этим летом в Екатеринбурге пройдет традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов. Как и в прошлые года, площадку разместят перед главным учебным корпусом УрФУ на Мира, 19. Постановление о проведении фестиваля уже подписал глава города Александр Высокинский.

Показывать фильмы на Венском фестивале будут ежедневно с 1 по 24 июля с 19:00 до 23:00. А проводят его в Екатеринбурге, кстати, с 2010 года. И неизменно на площадку стекаются тысячи любителей музыкального кино. Для зрителей традиционно подготовят посадочные места – в том числе и на крытых трибунах. Вход будет свободным.

Венский фестиваль – это возможность приобщиться к одному из самых ярких событий культурной афиши европейской музыкальной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU