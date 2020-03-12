В Ельцин-Центре проведут санобработку

12 Март 2020 2020-03-12T09:27:31+03:00

Ельцин-Центр на несколько дней закрывают от посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ельцин-Центре Екатеринбурга проведут санобработку. В связи с этим временно приостановлено планирование новых массовых мероприятий, однако, даже не смотря на это, Музей Бориса Ельцина, Арт-галерея и другие площадки продолжают работу в штатном режиме.

- Мы принимаем дополнительные меры по обеспечению безопасного пребывания в здании гостей, сотрудников и арендаторов. Ельцин Центр переходит на специальный санитарный режим, предполагающий регулярную влажную уборку помещений и дополнительную санобработку, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты в ближайшие несколько дней проведут очистку вентиляционной системы Центра, а в нескольких зонах здания разместят резервуары с антисептической жидкостью, которыми смогут воспользоваться все желающие.

Всем посетителям Центра, которые вдруг почувствуют недомогание, рекомендуется временно отказаться от посещения офисных помещений и мероприятий. Сотрудником и арендаторам при появлении симптомов инфекции порекомендовали, по возможности, перейти на удаленный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU