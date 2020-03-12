Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп

12 Март 2020 2020-03-12T08:07:10+03:00

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В Верхней Салде, что в Свердловской области, под суд отправили сотрудника местного морга, 32-летнего Павла Печагина, которого обвиняют в краже золота. Инцидент произошел в декабре прошлого года – во время работы он заметил на трупе женщины золотую цепочку, которая не была отмечена в специальном журнале поступающих умерших.

- Убедившись, что его никто не видит, Печагин снял с трупа золотые цепочку и подвеску 585 пробы на сумму больше 1,6 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оказалось, что украшения принадлежали дочери погибшей. А Печагин забрал их себе и сдал потом в ломбард. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему 10 месяцев колонии строгого режима и заставил вернуть цепочку дочери погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU