2020-03-12T08:07:10+03:00
Происшествия

Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп

Его отправили за 10 месяцев в колонию строгого режима
Мария Трапезникова
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Его отправили за 10 месяцев в колонию строгого режимаЕго отправили за 10 месяцев в колонию строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Салде, что в Свердловской области, под суд отправили сотрудника местного морга, 32-летнего Павла Печагина, которого обвиняют в краже золота. Инцидент произошел в декабре прошлого года – во время работы он заметил на трупе женщины золотую цепочку, которая не была отмечена в специальном журнале поступающих умерших.

- Убедившись, что его никто не видит, Печагин снял с трупа золотые цепочку и подвеску 585 пробы на сумму больше 1,6 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оказалось, что украшения принадлежали дочери погибшей. А Печагин забрал их себе и сдал потом в ломбард. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему 10 месяцев колонии строгого режима и заставил вернуть цепочку дочери погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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