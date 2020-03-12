2020-03-12T07:42:24+03:00
Общество

Маршировала и стреляла: «Мисс Екатеринбург» рассказала о своем кадетском детстве

Накануне вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант» с участием актрисы Ирины Антоненко
Мария Трапезникова
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Фото: Ирина Антоненко в InstagramФото: Ирина Антоненко в Instagram
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Накануне вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант», в гости на который заглянула «Мисс Екатеринбург-2009» и «Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко. Она вместе с актрисой Светланой Устиной представляли новый сериал «Магомаев», который недавно вышел на Первом канале.

В разговоре с Иваном Урганом они рассказали про свою жизнь еще до актерской карьеры и сыграли в игру, в которой нужно было по фрагменту фото узнать, кадр это со свадьбы или нет. А перед этим Ирина Антоненко поделилась, что первое образование она получала в финансовом институте, после чего уже второе - в ГИТИС.

Ирина Антоненко рассказала о своем детстве в кадетском классе и отношениях с мальчиками.Видео: Вечерний Ургант

- Актрисой я хотела быть всегда. Мои родители – военные. Папа подполковник, мама – майор, поэтому они мне сказали, что для начала нужно бы получить нормальную профессию, а потом уже заниматься тем, что душе угодно, - рассказала «Мисс Екатеринбург».

Антоненко отметила, что в школе, еще до университета, училась в кадетском классе. В таком же, где занимался ее старший брат. Кадетский класс – это класс в обычной школе, отличие только одно – ученики там ходят в форме, учатся маршировать и стрелять. Ирина захотела учиться там сама.

- Я все время дружила больше с мальчиками, чем с девочками. И вот в какой-то день я пришла к маме и сказала: «Мам, я хочу перевестись в кадетский класс, потому что там одни мальчики». И мама согласилась, - добавила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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