2020-03-12T07:16:45+03:00
Общество

У здания мэрии Екатеринбурга за восемь миллионов починят крышу

Работы планируют завершить до 20 июля
Мария Трапезникова
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Работы планируют завершить до 20 июляРаботы планируют завершить до 20 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок опубликовала заказ на ремонт крыши здания. Подрядчику, который сможет заменить часть кровли на участке со стороны «Пассажа», предлагают чуть больше восьми миллионов рублей.

Согласно техзаданию, строителям нужно будет заменить покрытие, водосточные воронки и вентиляционные стояки на крыша, а также установить снегозадержатели. Помимо этого, нужно будет перенести три блока кондиционеров с техэтажа на крышу и заменить входные двери.

К работам допускаются только люди, у которых есть специальный разрешающий допуск для работ на высотке. Закончить планируется до 20 июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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