Из многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусора
Минувшим вечером, 11 марта, в Екатеринбурге, в районе Птицефабрики, произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Ялунинская. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 22:41, на место отправили 10 спасателей на трех спецмашинах.
- На площади в два квадратных метра сгорел мусор в мусоропроводе на первом этаже девятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Прибывшие на место подразделения газодымозащитной службы по лестницам в срочном порядке эвакуировали 25 жильцов, включая трех детей. По данным МЧС, в огне никто не пострадал. Огонь удалось потушить уже к 22:55, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 23:26.
ИСТОЧНИК KP.RU