2020-03-12T06:56:04+03:00
Происшествия

Из многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусора

С огнем удалось справиться уже через 15 минут
Мария Трапезникова
Поделиться:
Из многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусораИз многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 11 марта, в Екатеринбурге, в районе Птицефабрики, произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Ялунинская. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 22:41, на место отправили 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в два квадратных метра сгорел мусор в мусоропроводе на первом этаже девятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место подразделения газодымозащитной службы по лестницам в срочном порядке эвакуировали 25 жильцов, включая трех детей. По данным МЧС, в огне никто не пострадал. Огонь удалось потушить уже к 22:55, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 23:26.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские поймали екатеринбуржца, который врал родителям, что их дети попали в ДТП, и вымогал у них деньги
В Екатеринбурге проведут ХI Венский фестиваль
В Ельцин-Центре проведут санобработку
Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп
Маршировала и стреляла: «Мисс Екатеринбург» рассказала о своем кадетском детстве
У здания мэрии Екатеринбурга за восемь миллионов починят крышу
Из многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусора
К выходным в Екатеринбург нагрянут дождь и сильный ветер
В Екатеринбурге ищут молодую девушку с татуировками в виде цветов
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
В Екатеринбурге сгорел автобус, перевозивший людей
В Екатеринбурге устроили рейд на людей, которые выходят на тонкий лед Городского пруда
В четверг температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +10 градусов Цельсия
В Екатеринбурге профессиональным автоугонщикам грозит до 10 лет лишения свободы
Был изготовлен богемными мастерами в XIX веке: в Свердловскую филармонию привезли старинный немецкий контрабас
Выявили болезни, о которых даже не догадывались: 240 тысяч екатеринбуржцев прошли медосмотры
Наркоманы стали меньше грабить, насиловать и убивать: почему показатели упали на треть
Свердловские полицейские попросили студенток не выкладывать в соцсети свои интимные фотографии
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней
Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина
Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов
В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами
Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши
И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов
Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект