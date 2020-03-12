12 Март 2020 2020-03-12T06:56:04+03:00

Из многоэтажки в Екатеринбурге спасли 25 человек из-за сгоревшего мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

С огнем удалось справиться уже через 15 минут

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Минувшим вечером, 11 марта, в Екатеринбурге, в районе Птицефабрики, произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Ялунинская. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 22:41, на место отправили 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в два квадратных метра сгорел мусор в мусоропроводе на первом этаже девятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место подразделения газодымозащитной службы по лестницам в срочном порядке эвакуировали 25 жильцов, включая трех детей. По данным МЧС, в огне никто не пострадал. Огонь удалось потушить уже к 22:55, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 23:26.

ИСТОЧНИК KP.RU