В Екатеринбурге сгорел автобус, перевозивший людей

11 Март 2020 2020-03-11T17:42:56+03:00

Все пассажиры успели покинуть автобус, прежде чем он загорелся весь. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

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В Екатеринбурге в седьмом часу вечера случилось ЧП с участием автобуса. Как сообщают очевидцы, он вспыхнул на повороте с улицы Машинной на улицу Ткачей. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и семь сотрудников МЧС. За считанные минуты пламенем был охвачен весь корпус автобуса.

- Автобус служебный, не рейсовый, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Он перевозил рабочих. Люди эвакуировались. Пострадавших нет.

Сам же автобус был потушен в течение 13 минут. Причина пожара устанавливается.

Автобус был потушен за 13 минут. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU