В Екатеринбурге сгорел автобус, перевозивший людей
В Екатеринбурге в седьмом часу вечера случилось ЧП с участием автобуса. Как сообщают очевидцы, он вспыхнул на повороте с улицы Машинной на улицу Ткачей. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и семь сотрудников МЧС. За считанные минуты пламенем был охвачен весь корпус автобуса.
- Автобус служебный, не рейсовый, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Он перевозил рабочих. Люди эвакуировались. Пострадавших нет.
Сам же автобус был потушен в течение 13 минут. Причина пожара устанавливается.
Автобус был потушен за 13 минут. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU