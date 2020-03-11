В Екатеринбурге устроили рейд на людей, которые выходят на тонкий лед Городского пруда

11 Март 2020 2020-03-11T17:25:05+03:00

Предупреждающие таблички на берегу не останавливают тех горожан, кто хочет сократить путь, выходя на лед. Фото: Федор Серков, предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

За один лишь час инспекторы остановили десять студентов и школьников

Изменить размер текста: A A

Чиновники Екатеринбурга, вместе с МЧС и полицией устроили рейд по побережью Городского пруда, чтобы проверить, не выходят ли горожане на лед. Из-за теплой погоды тот стал очень тонким, и идти по нему теперь крайне опасно – можно провалиться.

- Основная цель нынешнего совместного рейда – не административное наказание забывающих о собственной безопасности людей, а их предупреждение о последствиях выхода в это время на подтаявший лед, - отметил Ринат Тенчурин, начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации Екатеринбурга. - С каждым нарушителем мы проводим профилактическую беседу.

Нарушителей, кстати, было немало. За один лишь час рейда инспекторы остановили десять человек, вышедших на лед пруда – те хотели сократить путь от ККТ «Космос» до гимназии № 9. Все нарушители оказались студентами и школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU