2020-03-11T17:25:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге устроили рейд на людей, которые выходят на тонкий лед Городского пруда

За один лишь час инспекторы остановили десять студентов и школьников
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Предупреждающие таблички на берегу не останавливают тех горожан, кто хочет сократить путь, выходя на лед. Фото: Федор Серков, предоставлено пресс-службой администрации ЕкатеринбургаПредупреждающие таблички на берегу не останавливают тех горожан, кто хочет сократить путь, выходя на лед. Фото: Федор Серков, предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Чиновники Екатеринбурга, вместе с МЧС и полицией устроили рейд по побережью Городского пруда, чтобы проверить, не выходят ли горожане на лед. Из-за теплой погоды тот стал очень тонким, и идти по нему теперь крайне опасно – можно провалиться.

- Основная цель нынешнего совместного рейда – не административное наказание забывающих о собственной безопасности людей, а их предупреждение о последствиях выхода в это время на подтаявший лед, - отметил Ринат Тенчурин, начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации Екатеринбурга. - С каждым нарушителем мы проводим профилактическую беседу.

Нарушителей, кстати, было немало. За один лишь час рейда инспекторы остановили десять человек, вышедших на лед пруда – те хотели сократить путь от ККТ «Космос» до гимназии № 9. Все нарушители оказались студентами и школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге сгорел автобус, перевозивший людей
В Екатеринбурге устроили рейд на людей, которые выходят на тонкий лед Городского пруда
В четверг температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +10 градусов Цельсия
В Екатеринбурге профессиональным автоугонщикам грозит до 10 лет лишения свободы
Был изготовлен богемными мастерами в XIX веке: в Свердловскую филармонию привезли старинный немецкий контрабас
Выявили болезни, о которых даже не догадывались: 240 тысяч екатеринбуржцев прошли медосмотры
Наркоманы стали меньше грабить, насиловать и убивать: почему показатели упали на треть
Свердловские полицейские попросили студенток не выкладывать в соцсети свои интимные фотографии
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней
Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина
Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов
В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами
Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши
И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов
Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект