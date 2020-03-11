В Екатеринбурге устроили рейд на людей, которые выходят на тонкий лед Городского пруда
Чиновники Екатеринбурга, вместе с МЧС и полицией устроили рейд по побережью Городского пруда, чтобы проверить, не выходят ли горожане на лед. Из-за теплой погоды тот стал очень тонким, и идти по нему теперь крайне опасно – можно провалиться.
- Основная цель нынешнего совместного рейда – не административное наказание забывающих о собственной безопасности людей, а их предупреждение о последствиях выхода в это время на подтаявший лед, - отметил Ринат Тенчурин, начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации Екатеринбурга. - С каждым нарушителем мы проводим профилактическую беседу.
Нарушителей, кстати, было немало. За один лишь час рейда инспекторы остановили десять человек, вышедших на лед пруда – те хотели сократить путь от ККТ «Космос» до гимназии № 9. Все нарушители оказались студентами и школьниками.
ИСТОЧНИК KP.RU