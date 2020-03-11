2020-03-11T16:41:57+03:00
Общество

В четверг температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +10 градусов Цельсия

Потепление будет кратковременным
Данил СВЕЧКОВ
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Опять все потечет ручьями.Опять все потечет ручьями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если кто-то все еще по привычке носит зимнюю шубу, или пуховик - самое время переодеться во что-то более весеннее. Синоптики обещают неожиданно теплую погоду на 12 марта. Столбики термометров могут подняться до 10 градусов Цельсия.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут плюс 8-10 градусов, ночью температура опустится до плюс 1-3 градусов.

А вот в пятницу, 13 марта, будет уже прохладнее: 5-7 градусов Цельсия днем и 1-3 ночью. Плюс небольшие осадки и порывы ветра до 14 метров в секунду. В субботу столбики термометров покажут 4-6 градусов днем и 0 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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