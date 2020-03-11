В Екатеринбурге профессиональным автоугонщикам грозит до 10 лет лишения свободы

11 Март 2020 2020-03-11T16:15:12+03:00

Задержать их удалось в августе 2018 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажутся два парня, которые участвовали в похищении автомобилей. По версии следствия, они действовали в 2017 и 2018 году. А общий ущерб, который они нанесли автовладельцам превысил 18,5 миллионов рублей.

- Мужчина и его сообщник занимались хищениями дорогостоящих автомобилей иностранного производства с целью их дальнейшего сбыта на территории города, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Всего на счету злоумышленников шестнадцать краж движимого имущества граждан. Обвиняемые специализировались на таких марках как Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T.

Злоумышленники с помощью спецтехники отключали в машинах противоугонную систему, после чего запускали двигатель и уезжали.

- Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до укромных мест... После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой, - добавляют в ведомстве.

Задержать их удалось в августе 2018 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU