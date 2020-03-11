Был изготовлен богемными мастерами в XIX веке: в Свердловскую филармонию привезли старинный немецкий контрабас

11 Март 2020 2020-03-11T15:36:42+03:00

Инструмент поселился в молодежном симфоническом оркестре и предстанет перед зрителями уже 13 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Уральском молодежном симфоническом оркестре появился уникальный инструмент – старинный контрабас, который был изготовлен немецкими мастерами еще в XIX веке, около 150 лет назад, в городе Маркноекирхен. Этот город давно на слуху в музыкальном мире – в XVII веке богемские мастера основали здесь первый скрипичный цех.

- Со временем местные инструменты завоевали авторитет в Европе. Маркноекирхен стал одним из четырех небольших городков вблизи немецко-чешской границы, где сконцентрировались основные фабрики по производству музыкальных инструментов, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

А уже сегодня в простонародье этот городок называют «Музыкальным уголком». Здесь трудятся высококлассные специалисты, и работает несколько музеев музыкальных инструментов.

Восстановлением старинного контрабаса, который теперь поселился в Уральском симфоническом оркестре, занимались в мастерской венгерского реставратора контрабасов Домонкоса Геллерта. Заняя дека, обечайка и голова контрабаса выполнены из клена, передняя дека – из ели, гриф и подгрифник – из черного дерева.

- Инструмент был привезен в Екатеринбург в конце февраля и уже прошел всю необходимую процедуру оформления документов, - добавили в пресс-службе. – Дебютной для него станет программа «Европейская весна» в пятницу, 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU