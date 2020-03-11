2020-03-11T15:36:42+03:00
Общество

Был изготовлен богемными мастерами в XIX веке: в Свердловскую филармонию привезли старинный немецкий контрабас

Инструмент поселился в молодежном симфоническом оркестре
Мария Трапезникова
Поделиться:
Инструмент поселился в молодежном симфоническом оркестре и предстанет перед зрителями уже 13 мартаИнструмент поселился в молодежном симфоническом оркестре и предстанет перед зрителями уже 13 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Уральском молодежном симфоническом оркестре появился уникальный инструмент – старинный контрабас, который был изготовлен немецкими мастерами еще в XIX веке, около 150 лет назад, в городе Маркноекирхен. Этот город давно на слуху в музыкальном мире – в XVII веке богемские мастера основали здесь первый скрипичный цех.

- Со временем местные инструменты завоевали авторитет в Европе. Маркноекирхен стал одним из четырех небольших городков вблизи немецко-чешской границы, где сконцентрировались основные фабрики по производству музыкальных инструментов, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

А уже сегодня в простонародье этот городок называют «Музыкальным уголком». Здесь трудятся высококлассные специалисты, и работает несколько музеев музыкальных инструментов.

Восстановлением старинного контрабаса, который теперь поселился в Уральском симфоническом оркестре, занимались в мастерской венгерского реставратора контрабасов Домонкоса Геллерта. Заняя дека, обечайка и голова контрабаса выполнены из клена, передняя дека – из ели, гриф и подгрифник – из черного дерева.

- Инструмент был привезен в Екатеринбург в конце февраля и уже прошел всю необходимую процедуру оформления документов, - добавили в пресс-службе. – Дебютной для него станет программа «Европейская весна» в пятницу, 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +10 градусов Цельсия
В Екатеринбурге профессиональным автоугонщикам грозит до 10 лет лишения свободы
Был изготовлен богемными мастерами в XIX веке: в Свердловскую филармонию привезли старинный немецкий контрабас
Выявили болезни, о которых даже не догадывались: 240 тысяч екатеринбуржцев прошли медосмотры
Наркоманы стали меньше грабить, насиловать и убивать: почему показатели упали на треть
Свердловские полицейские попросили студенток не выкладывать в соцсети свои интимные фотографии
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней
Коммунальщики на полмесяца закрывают движение по улице Тверитина
Не работают руль и тормоза: свердловские полицейские проверили шесть тысяч автобусов
В Екатеринбурге прошли «пешеходные» рейды рядом со школами
Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши
И срок — дольше, и сумма — больше: УБРиР улучшил условия по рефинансированию кредитов
Свердловскую ТЭЦ будет охранять искусственный интеллект