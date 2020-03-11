2020-03-11T14:45:09+03:00
Общество

Выявили болезни, о которых даже не догадывались: 240 тысяч екатеринбуржцев прошли медосмотры

Такие данные озвучили медики за минувший год
Мария Трапезникова
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Такие данные озвучили медики за минувший годТакие данные озвучили медики за минувший годФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувший год медосмотры прошли больше 243 тысяч человек. В проведении профилактических мероприятий принимали участие 14 медицинских организаций, девять из которых – муниципальные.

Среди тех заболеваний, которые врачи впервые выявляют во время диспансеризации у екатеринбуржцев, на первых местах оказались болезни системы кровообращения, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Также среди недугов, о которых люди не знали до того момента, когда пришли на осмотр, - болезни мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения и различные злокачественные новообразования.

- Согласно новым правилам проведения профосмотров и диспансеризации, больницы должны предоставить жителям возможность пройти их в субботу, а также в вечерние часы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Не так давно во всех районах Екатеринбурга поликлиники перешли на рабочие субботы. А чтобы горожане смогли пройти осмотр быстрее, во всех медучреждениях организовали «зеленый коридор». Чтобы записаться на диспансеризацию, необходимо оставить заявку через личный кабинет на Официальном портале Екатеринбурге, через портал госуслуг или по телефону: +7 (343) 204-76-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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