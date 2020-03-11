Свердловские полицейские попросили студенток не выкладывать в соцсети свои интимные фотографии

11 Март 2020 2020-03-11T14:15:50+03:00

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Сегодня на факультет журналистики УрФУ в гости заглянули полицейские ГУ МВД по Свердловской области. По приглашению бывшего декана Бориса Лозовского они рассказали студентам о своей работе и самых распространенных видах мошенничеств, с которыми сталкиваются.

По данным полицейских, только за последние два месяца в области зарегистрировано 1 084 преступления – а это на 300 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Раскрыто было 229 – что на 119 больше, чем в прошлом году.

Фото: Валерий Горелых

- Ни в коем случае нельзя передавать кому-либо данные своей банковской карты - ее номер и CVVкод, а также код, приходящий в СМС. Неважно, кем представляется звонящий – сотрудником банка, прокуратуры, социальным работником и так далее, правильно будет узнать его имя и должность, повесить трубку и перезвонить в организацию, от лица которой он якобы выступает, - отметил замначальника отдела Управления уголовного розыска областного главка подполковник Илья Батанов.

А пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, отвечая на вопросы студентов, что девушкам ни в коем случае нельзя публиковать в своих соцсетях интимные фотографии. Поскольку даже при закрытых аккаунтах их можно «слить».

ИСТОЧНИК KP.RU