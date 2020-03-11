2020-03-11T14:04:48+03:00
На здоровье

Врачи рассказали, как внезапные болезни убивают человека за несколько дней

Как обезопасить себя от смертельных болезней
Лев ИСТОМИН
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Чтобы избежать внезапной смерти, нужно регулярно обследоватьсяЧтобы избежать внезапной смерти, нужно регулярно обследоватьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях стало известно, что у бизнесмена Олега Тинькова диагностировали острый лейкоз и сейчас он проходит курс лечения. Эта болезнь, по словам медиков, начинается внезапно и может привести к летальному исходу всего за пару недель, если не начать лечение.

Также врачи называют другие недуги, которые способны убить человека за несколько дней и даже часов. Об этом пишет информационный портал NEWS.ru.

ЛЕЙКОЗ

В народе эту болезнь называют «рак крови»: из-за мутаций стволовые клетки костного мозга перестают вырабатывать новые кровяные клетки, из-за чего кровь не обновляется. Начинаются необратимые процессы в организме, которые приводят к его гибели.

Большая часть острых лейкозов начинается внезапно, из-за чего болезнь не сразу диагностируют.

- Люди принимают болезнь за легкую простуду, эти проявления могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При отсутствии должного лечения человек умирает в течение двух месяцев. Но некоторые формы заболевания позволяют прожить намного дольше, - говорит директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

Выздоравливают от лейкоза 20-30% заболевших. Для этого нужно пересадить костный мозг и пройти химиотерапию.

ВАРИКОЗ

Варикозное расширение вен может привести к внезапной смерти. Дело в том, что в расширенных из-за болезни венах ослабевает кровоток и образуются пристеночные тромбы. Такой тромб может внезапно оборваться и попасть в легочную артерию. Если сгусток крови полностью перекрывает артерию, то человек внезапно погибает.

Чтобы избежать этого, нужно обследовать раздутые вены на наличие тромбов и вовремя ликвидировать их. Один из главных симптомов - отеки ног, но они бывают не всегда. Обезопасить себя от внезапной гибели - время от времени делать УЗИ вен ног. Если тромб будет обнаружен – нужно сделать операцию по чистке сосудов.

ГРИПП

Это распространенное заболевание может убить человек на три дня. При этом, смерть наступить не от самого гриппа, а от его осложнения – вирусной пневмонии.

Сначала человек простужается, у него поднимается температура, его знобит, появляется слабость. Вирус быстро проникает внутрь клеток, которые расположены в дыхательных путях, а также в легкие. Начинается воспаление легких и человек «сгорает» за два-три дня.

Защититься от такого развития событий можно с помощью вовремя сделанной прививки.

АЛЛЕРГИЯ

Если человек постоянно помногу ест орехи, яйца и морепродукты, то он может внезапно умереть. Так как именно такой рацион может спровоцировать острую аллергическую реакцию, которая приводит к гибели в 10-20% случаев. Человек просто задыхается.

Для того, чтобы не погибнуть от продуктов, нужно узнать свои аллергены и избегать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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